Agerola, alla Colonia Montana per EU in my Regione coocking challenge con Marisa Laurito e il Sous chef del San Pietro di Positano Antonio Villani. Due giorni di eventi alla Colonia Montana «Principe di Napoli» diventa protagonista di una due-giorni di eventi, organizzati dalla Regione Campania nell’ambito del progetto EU in my Region. Riaperta nel 2019 oggi la Colonia Montana ospita un Campus universitario, Università Gastronomica diretta dallo chef stellato Heinz Beck, una struttura ricettiva e spazi esterni aperti al pubblico. Nell’ambito della Festa della Primavera, domani e sabato sarà celebrato l’intervento di recupero, portato avanti da Luca Mascolo, ora vice sindaco nell’amministrazione guidata da Tommaso Naclerio, con visite guidate, attività con le scuole, stand enogastronomici, spettacoli musicali, cooking class, una cooking challenge con Marisa Laurito e Antonio Villani, sous chef del ristorante «San Pietro» di Positano, che oltre che bravo è davvero molto simpatico e sarà sicuramente il momento più divertente dell’evento, la performance artistica del «Gruppo Folk Città di Agerola», osservazione del cielo con telescopi intorno all’Osservatorio Astronomico.