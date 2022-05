Adeguiamoci al comportamento di gente preparata

Chi ha seguito, sulle reti Rai e Sky , la tappa del Giro d’Italia del 25 in territorio trentino, avrà certamente notato che i ciclisti, ad ogni passaggio pedonale, sobbalzavano con la bicicletta. Non stavano certamente scherzando. Ma, come da noi continuamente richiesto e come avviene nella vicina Sorrento (dove si fa turismo sul serio), i passaggi pedonali sono colorati e leggermente rialzati. Questa risoluzione impedisce le scorribande degli sconsiderati motociclisti, il cui passaggio veloce e rumoroso per le vie della cittadina di Minori e di altri centri della costa amalfitana è estremamente dannoso e pericoloso.

Perchè non è possibile dalle nostre parti? Forse perchè gli altri sono più intelligenti? E si, perchè capiscono che lasciare liberi gli utenti della strada di “scorribandare” a loro piacimento è molto dannoso per la salute, per la sicurezza e soprattutto per l’economia(…e di questi tempi…)