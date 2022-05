Non è facile, possiamo dire ‘Positano saluta Massimo Capodanno storico fotoreporter dell’Ansa’, ma non facile, ora puoi valere libero come il tuo gabbiano sulla tua Positano.

Addio Max, amico e maestro, grazie per i tuoi insegnamenti.

Mercoledi 18 maggio ore 11:00 nella Chiesa Madre il rito funebre .