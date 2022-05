Ad Amalfi l’iniziativa “Dai una mano alla vita, dona il sangue”. Sabato 28 maggio 2022, dalle ore 8 alle ore 10.30, in piazza Municipio ad Amalfi si svolgerà la giornata dedicata alla donazione del sangue, per sostenere le carenze negli ospedali.

“Dai una mano alla vita, dona il sangue” è lo slogan dell’evento promosso dall’AVIS Comunale di Salerno in sinergia con il Comune di Amalfi e la Costa d’Amalfi Onlus: donare il sangue, infatti, equivale a salvare una vita umana. L’obiettivo è non solo far fronte alle richieste urgenti in campo sanitario, ma anche creare momenti di sensibilizzazione e contribuire a diffondere una cultura della donazione, della solidarietà e del benessere collettivo. Significa donare la speranza con un gesto d’amore.

COME PARTECIPARE

È possibile prenotarsi al 3356574781. Per poter effettuare la donazione occorre esibire un documento di identità e il codice fiscale. Al termine, gli esami effettuati saranno inviati via mail.

Coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazioni Covid-19, potranno richiedere, inoltre, gratuitamente l’esecuzione del dosaggio quantitativo degli anticorpi.

Si può donare dai 18 ai 65 anni (se si tratta della prima donazione di sangue non oltre i 60 anni), e con un peso non inferiore ai 50 chilogrammi.

Intervallo di tempo per la donazione: per gli uomini devono trascorrere 90 giorni dalla precedente esperienza, per le donne invece i giorni aumentano a 180.

Nel rispetto delle norme di prevenzione per la diffusione del Covid-19, i donatori dovranno attendere il proprio turno mantenendo una distanza non inferiore ad un metro.