Accessibilità in Penisola Sorrentina. Pressing della filiera del turismo sulla Regione.

Le associazioni della filiera turistica hanno trasmesso alla Regione Campania un documento di proposte specifiche per affrontare la situazione “infernale “relativa alla accessibilità in Penisola Sorrentina, così come concordato durante la riunione del 23 Maggio con l’ing Cascone (delegato ai trasporti della Regione Campania)e il dottor De Gregorio (presidente Eav).

Abbiamo espresso la nostra sorpresa per la decisione di escludere dalla riunione del 23 Maggio gli Assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina, con I quali stiamo lavorando a stretto contatto, per dare compattezza al nostro territorio.

Abbiamo soprattutto sottolineato l’importanza della prima proposta, e, cioè, la costituzione del Tavolo Permanente dell’Accessibilità in Penisola Sorrentina, con la presenza di Regione, EAV, Amministrazioni Comunali, AssociazioniTuristiche, esperti nel settore dei trasporti.

Tale proposta, a nostro avviso, è la precondizione indispensabile per affrontare con metodo la principale problematica che richiede un controllo strutturato per mettere in campo, dopo le opportune valutazioni, iniziative di breve, medio e lungo termine.

Iniziative non più procrastinabili, in considerazione della congestione ormai quotidiana di tutte le strade di accesso.

Purtroppo da decenni questo problema non è stato affrontato, nè è affrontato. E i problemi, come sa, non possono essere risolti se non vengono affrontati.

Escludiamo completamente la soluzione ipotizzata dalla Regione di affrontare la questione attraverso la trasmissione di email specifiche. Occorre un riferimento stabile per un problema di tale portata.

Questo a seguire l’elenco delle altre proposte trasmesse :

-richiesta prospetto dettagliato su come saranno utilizzati i fondi Pnrr destinati alla linea Napoli-Sorrento,

– incremento del numero di direttissimi per il 2022 eliminando, per alcune corse in essere, le fermate dei Comuni che precedono i Comuni della Penisola Sorrentina a causa del doppio gap dei Comuni della Penisola Sorrentina rispetto ai Comuni che li precedono sulla linea Eav in quanto questi Comuni dispongono anche della linea ferroviaria di Fs e hanno uscite autostrade dirette, cose che purtroppo mancano ai nostri territori,

-riduzione dell’aumento dei biglietti del Campania Express,

-aumento nel 2022 delle corse del Campania Express,

-flessibilità degli abbonamenti del Campania Express,

-corse notturne tra i Comuni della Penisola nella stagione estiva,

-misure per aumentare la sicurezza nei convogli e nelle stazioni,

-diffusione Convenzione Trenitalia per acquisto biglietti Campania Express,

– servizio Rimborso per casi di ritardi, mancate partenze e soppressione senza preavviso,

-progetto Galileo (Studio, controllo e gestione satellitare dei flussi veicolari della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana tramite Galileo, il sistema globale di navigazione satellitare europeo ),

– progetto Hub Pompei per il collegamento alla alta velocità,

– accelerare la consegna dei nuovi Bus elettrici Eav ai Comuni della Penisola Sorrentina in considerazione della attuale drammatica situazione ,

– aggiornamento sulle decisioni prese per i trasporti via mare,

-avviare con Prefettura e Anas l’analisi per la procedura delle targhe alterne ,cominciando eventualmente dai week-end

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Mario Colonna

Delegato Aicast Macroarea Penisola Sorrentina

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Vincenzo Ercolano Presidente Confcommercio Sorrento

Gianluca Di

Presidente Confcommercio Piano

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Nino Fiorentino

Associazione Guide Sorrento

Mauro Di Maio

Presidente Chiavi D’Oro FAIPA

Giulio Galano

Presidente Le Chiavi D’Oro Campania Felix

Marinella Longobardi

Presidente Provinciale Stabilimenti Balneari

Salvatore Severi

Presidente Associazione Cuochi Penisola

Annamaria Staiano

Associazione Italiana Housekeeper