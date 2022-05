A Villa Fiorentino tanti applausi per “1700 – 2000. Il piatto è in tavola”, spettacolo teatrale colto e raffinato di Massimo Andrei

Sorrento (NA) Il 29 maggio è andato in scena a Villa Fiorentino lo spettacolo “1700 – 2000. Il piatto è in tavola” scritto da Massimo Andrei, ottima la risposta del pubblico, accorso numeroso ed entusiasta a fine serata per l’ottima prova attoriale dei cinque artisti coinvolti. L’opera, che sarà replicata il 2, 3, 4 e 5 giugno alle ore 19 sempre a Sorrento, fa parte del progetto “Racconti Per Ricominciare” un festival diffuso di percorsi teatrali dal vivo messi in scena al tramonto e ambientati negli spazi all’aperto di magnifici siti del patrimonio campano, ecco il perché della scelta di una dimora elegante come Villa Fiorentino a Sorrento e di una storica come Palazzo Vespoli a Massa Lubrense, per quel che concerne la penisola sorrentina. “Racconti Per Ricominciare” è stato ideato e organizzato da “Vesuvioteatro” con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma e l’organizzazione di Dora De Martino e Geppi Liguoro. Villa Fazzoletti, e in particolare l’area agricola alle spalle della dimora con il suo splendido agrumeto e l’antica casa colonica, si è rivelata una scelta quanto mai felice. Gli attori in costume si muovevano negli spazi tra il palmento e il forno, il bottaio e le stalle per gli animali, con disinvoltura riuscendo a regalare agli spettatori un’esperienza teatrale quasi immersiva veramente molto suggestiva. Ad aprire lo spettacolo è stata Fernanda Pinto con “Marianna, una lavapiatti innamorata”, l’attrice ha catturato l’attenzione dello spettatore trascinandolo nel mondo variopinto e caotico della Corte borbonica, mi ha ricordato un po’ la Sofia Loren di “C’era una volta” con Francesco Rosi alla regia, un racconto divertente in salsa agrodolce, perché “Marianna” simboleggia tutte quelle donne innamorate che sognano la grande storia d’amore ma sono costrette a fare i conti con la realtà. Realtà che può rivelarsi tanto amara quanto i caffè serviti alla sua padrona, la Marchesa Piscicello, dal Monzù Arturo interpretato dall’ottimo “Bastardo di Pizzofalcone” Gennaro Silvestro. Al Monzù disincantato recitato da Silvestro ha fatto seguito un ieratico Massimo Andrei, che ha raccontato al pubblico le disavventure di un grosso, grasso prete di città, Padre Girolamo, che incarna quella che Marco Gavio Apicio chiamava la “Gula”: cavità animale nella quale immettere il cibo per saziarsi, già perché il Padre Girolamo interpretato da Andrei è il peccatore di Gola, l’ingordo, quello che Dante disprezzava a tal punto da far giacere nella sporcizia ai piedi di Cerbero. Per fortuna a rallegrarci giunge Carlo Caracciolo e la sua “Cultura culinaria moderna”, l’attore interpreta le nuove generazioni di cuochi più simili a scienziati biochimici che ad antichi cucinieri. Dulcis in fundo Marco Palmieri, che ha presentato ai suoi concittadini “La bellezza della carcioffola”, con lui il registro di questa pentologia torna quello classico di Basile, la sua “verdummara” si è presentata sfrontata e incarognita, perorava giustamente la causa di una carciofa esclusa da un concorso di bellezza tra fiori! Ma la “Carcioffola” di Palmieri alla fine si è rivelata “bella” come Zezolla, dimostrando a fiori e giudici che anche lei meritava un posto tra i fiori come la “Gatta” tra le principesse. A fine spettacolo mi è piaciuto approfondire la conoscenza del progetto raccogliendo le considerazioni del regista e autore, Massimo Andrei, e di uno degli attori impegnati nella piéce teatrale, Marco Palmieri.

A Massimo Andrei, autore e attore di teatro, esperienze con Ernesto Calindri, Carlo Giuffrè, Vincenzo Salemme e Peppe Barra, solo per citare i primi grandi autori con i quali si è misurato durante la sua prestigiosa carriera, chiedo una riflessione sul suo “1700 – 2000. Il piatto è in tavola”?

Tutto è nato durante la pandemia e dopo la stesura del libro “Il Cane di fuoco” (Colonnese, 2020 N.d.A) volevo riflettere sul cibo e in particolare sulla cosiddetta “mangiatoria”, per natura però le mie sono riflessioni tendenti al divertissement per questo i percorsi teatrali che ho proposto al pubblico sono comici. Nel solco della vivezza dell’oralità di Giambattista Basile in una interazione continua con lo spettatore ho dato la possibilità a lavapiatti, Monzù, preti mangioni, cuntìsti e parlettère di raccontare il loro rapporto con il cibo. Alcuni monologhi sono tratti dai 21 racconti raccolti nel testo “Il Cane di fuoco”, come la storia della Carcioffola, che ho già portato in scena in precedenza raccogliendo grandi consensi, la “Lavapiatti” è invece una storia ispirata da una foto di un quadro antico che ritraeva un sorbettiere, che mi ha colpito e che io ho voluto immaginare dovesse essere oggetto di passione di una lavapiatti, così ho inventato Umberto e Marianna che sono diventati protagonisti di un intreccio quasi goldoniano. La figura del cuoco molecolare è invece nata da un’esperienza fatta a Barcellona dove, durante una cena, un esperto descriveva a noi commensali ogni piatto che ci veniva servito in modo estremamente dettagliato, non limitandosi agli ingredienti ma specificando le proprietà chimiche e organolettiche di ogni alimento, scelta che ho pensato fosse tanto folle quanto buffa così da poterne fare un monologo teatrale. Per me il “Cibus” è un argomento molto interessante che si sposa perfettamente con il teatro e sarà sempre fonte di ispirazione come del resto le “Credenze” che sono il titolo e l’argomento che proporremo durante le performance a Palazzo Vespoli, a Massa Lubrense dal 9 al 12 giugno, a tal proposito le posso anticipare che i monologhi saranno “Nellina e la Signora” brano scritto da Sara Sole Notarbartolo e interpretato da Chiara Baffi, “La fata Melella” con Marco Palmieri, e la “Cozzeca nera”, questi ultimi scritti da me, infine “Maria addolorata” scritto da Benedetta Palmieri ma interpretato da Ingrid Sansone.

Grazie a Massimo Andrei

La mia chiacchierata continua con uno dei protagonisti della serata l’attore Marco Palmieri, quindici anni di carriera, esperienze teatrali con Massimiliano e Gianfranco Gallo, Sal Da Vinci, Maurizio De Giovanni, Peppe Lanzetta e molti altri artisti di rilevanza nazionale; a lui invece mi piace chiedere una riflessione sul progetto “Racconti Per Ricominciare” e il riscontro che quest’ultimo ha avuto nel nostro territorio.

Nel 2020, l’anno della pandemia, noi attori volevamo tornare in scena, da quest’esigenza è nata l’idea di “Racconti Per Ricominciare”. Questa kermesse doveva essere un’occasione per poter finalmente recitare davanti al nostro pubblico. Così, nell’anno più duro per noi attori di teatro, riuscimmo a mettere in scena, ben distanziati e contingentati, i nostri spettacoli e il teatro dimostrò di essere ancora vivo. Oggi fortunatamente ci siamo esibiti davanti ad un pubblico ben più numeroso rispetto a quello dell’anno scorso, i sorrentini hanno dimostrato ancora una volta amore per il teatro, questo ci rende particolarmente orgogliosi di Sorrento. I testi di Massimo Andrei sono geniali e la casa colonica alle spalle dell’elegantissima Villa Fazzoletti è la migliore scenografia che potessimo desiderare per dar vita ai nostri personaggi. Con i miei colleghi, tutti professionisti eccellenti, siamo convinti che questo spazio aperto così originale contribuisca ad esaltare le nostre performance. Sono tre anni che ci esibiamo a Sorrento, i visitatori anche stranieri rispondono sempre più numerosi alla nostra chiamata a vivere il teatro. Un grazie di cuore lo dobbiamo al Sindaco Avv. Massimo Coppola, che insieme alla sua amministrazione, ha sempre creduto in questo progetto culturale. Mi piace sottolineare in questa occasione anche il prezioso supporto della consigliera Rossella Di Leva che con il prezioso ausilio della produzione ha reso possibile la realizzazione dello spettacolo. Qui a Sorrento rimarremo in replica fino agli inizi di giugno, poi ci sposteremo a Palazzo Vespoli, altra dimora storica tra le più belle della penisola sorrentina dove porteremo in scena “Credenze”, con me ci saranno Chiara Baffi, Benedetta Palmieri e ancora Massimo Andrei. L’anno scorso mi sono potuto misurare con un testo drammatico “Il coma del Cigno” scritto da Fabio Pisano, un altro talentuoso autore campano, quest’anno sono tornato alla commedia ma la voglia di recitare, sperimentare, imparare è sempre tanta, così come la curiosità che mi spinge a non accontentarmi mai per continuare ad arricchire il mio bagaglio d’attore, al resto poi pensa la magia che ogni volta si crea con gli spettatori, come quelli di queste serate sorrentine, dove abbiamo registrato sempre il sold out. Il Teatro è vita, viva il teatro!

Grazie a Marco Palmieri

Di Luigi De Rosa

Massimo Andrei in “Padre Girolamo”.

Marco Palmieri in “La bellezza della carcioffola”.

Carlo Caracciolo in “Cultura culinaria moderna”.

Fernanda Pinto in “Marianna, una lavapiatti innamorata”.

Gennaro Silvestro in “La crisi del Monzù”.

Link utili: https://www.vesuvioteatro.org/