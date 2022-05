A Vico Equense “Stonewall The Temple”, la mostra fotografica del positanese Vito Fusco

Vico Equense. Dal 17 al 28 maggio, nell’atrio del Palazzo storico Comunale al Corso Filangieri 98, la mostra fotografica “Stonewall The Temple” del positanese Vito Fusco per la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. E’ un occasione per incontrarsi e riflettere attraverso la fotografia ed un lavoro fatto in un posto incredibile.

Vito Fusco e stato allievo di Morten Krogvold, talento pluripremiato dell’arte fotografica. Le sue foto sono state ospitate da testate di prestigio quali, ad esempio, il National Geographic e per il El Pais.

L’inaugurazione martedì 17 maggio alle ore 18.00.

Giovedì 19 maggio alle ore 10.30 incontro con le scuole e presentazione del libro “Stonewall: The Temple” di Vito Fusco.

Ingresso libero e gratuito in orari di apertura degli uffici comunali.