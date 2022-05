A Vico Equense sbarca la Tre Golfi Sailing Week. Le eccellenze della vela mondiale nello specchio d’acqua antistante la città di Vico Equense e della Penisola Sorrentina. Il sindaco Peppe Aiello ha firmato il protocollo d’intesa con la federazione Italiana Vela (FIV) in occasione della manifestazione internazionale “Tre Golfi Sailing Week” 2022, in programma dal 14 al 22 maggio e organizzata dal Circolo della Vela Italia di Napoli.

Il protocollo prevede la promozione, organizzazione e gestione di eventi sportivi legati alla vela per incoraggiare e sostenere la pratica di questo sport a Vico Equense, sviluppando iniziative sportive idonee con finalità educative, culturali, naturalistiche, di sostenibilità ambientale, di tutela e salvaguardia dell’ambiente marino e di promozione turistica. L’obiettivo è quello di rendere il territorio funzionale alle moderne organizzazioni di eventi sportivi.

Il comune avrà l’onore di ospitare la Cena di Gala, alla quale parteciperanno gli armatori della “Tre Golfi Sailing Week – Rolex Trophy” e che porterà in rada celebri imbarcazioni tra le quali il Maserati Multi70 del velista italiano e specialista in navigazioni solitarie Giovanni Soldini. La cena, in programma al resort “Le Axidie”, sarà preparata fin nei dettagli da dieci chef stellati che parteciperanno in maniera gratuita all’evento: Mario Affinita (Don Geppi del Majestic Palace Hotel di Sant’Agnello di Sorrento), Alberto Annarumma (Relais Blu di Massa Lubrense Peppe Aversa – Il Buco di Sorrento), Alfonso Caputo (La Taverna del Capitano di Marina del Cantone), Gennaro Esposito (La Torre del Saracino di Vico Equense), Eduardo Estatico (Maxi dell’hotel Capo La Gala di Vico Equense), Peppe Guida (Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense), Ernesto Iaccarino (Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui due golfi), Antonino Montefusco (Terrazza Bosquet del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento), Ciro Sicignano (Lorelei di Sorrento) e Nicola Somma (Laqua di Vico Equense).

“La Tre Golfi Sailing Week rappresenta un’occasione strategica per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio in ambito internazionale – ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello. L’evento richiamerà nel Golfo di Napoli centinaia di appassionati della vela di tutto il mondo. Ospiteremo oltre cento imbarcazioni previste con un indotto turistico di notevole portata che vedrà il coinvolgimento di tutto il comparto turistico locale. Un obiettivo importante frutto del grande lavoro in sinergia tra comuni, attività, associazioni che operano sul porto e la federazione per la promozione, organizzazione e gestione di eventi sportivi legati alla vela per incoraggiare e sostenere la pratica di questo sport. La presenza di dieci chef stellati testimonia il fatto di come la nostra città resta indiscutibilmente la patria del gusto. Un’occasione unica per la promozione culturale turistica ed economica della nostra città”.