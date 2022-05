A Salerno si presenta il libro di Marta Krevsun \"Orfani emozionali-i bambini senza tempo\"

Giovedì 26 maggio 2022 alle ore 18:00 presso la Mondadori di Salerno in Corso Vittorio Emanuele, 56 avrà luogo la presentazione del volume “Orfani emozionali. I bambini senza tempo di Marta Krevsun”edito da Graus Edizioni

Orfani emozionali. I bambini senza tempo è un romanzo di Marta Krevsun edito da Graus Edizioni. Il volume rappresenta un viaggio nel passato, alla scoperta dei volti che hanno fatto la storia e che ancora oggi conservano una grande attualità. I nostri giorni più recenti, quelli vissuti in piena pandemia, sono stati un enorme spunto di riflessione per l’autrice che riesce, in queste pagine, a creare e mettere in evidenza collegamenti affascinanti tra il passato e il presente, perché soltanto in questo modo potremmo riavere, almeno in parte, ciò che è stato.

L’autrice dialogherà con il giornalista Antonio Di Giovanni.