A Praiano il team di “Donnavventura”, il docu-reality di Rete 4

Arriva a Praiano il team di “Donnavventura”, il famoso e seguitissimo docu-reality in onda su Rete 4 che coniuga la passione per l’avventura a quella per il viaggio in terre estreme. Le protagoniste sono giovani donne pronte a vivere un’esperienza straordinaria negli angoli più spettacolari del pianeta. E quale posto migliore della costiera amalfitana per raccontare la bellezza e l’incanto della natura?

Il programma mostra delle vere e proprie spedizioni compiute dalle protagoniste e assume anche il ruolo di programma documentaristico poiché mostra agli spettatori i luoghi e i loro beni culturali.

In ogni luogo toccato dalle protagoniste un solo obiettivo: quello di raggiungere la meta sempre con lo stesso coraggio ed entusiasmo.

(foto di Gabriella Gambardella)