A Positano boom turistico con ristoranti pieni all'insegna della rinascita

Un vero e proprio boom turistico a Positano in questo mese di maggio che anticipa la stagione estiva che si preannuncia nel migliore dei modi. Basta fare un giro sulla Spiaggia Grande, cuore pulsante della città verticale, per rendersi conto dell’elevato numero di presenze con tantissime persone che affollano l’arenile regalandosi giornate di sole e di mare. Ed i ristoranti nella zona della Spiaggia sono strapieni con i turisti desiderosi di rilassarsi ed assaporare le prelibatezze del posto coccolando il palato mentre si godono un panorama da cartolina.

Una stagione turistica all’insegna della rinascita per Positano che torna finalmente a respirare dopo due anni difficili.