A Piano di Sorrento, l\'attrice Martina Galletta presenta il suo libro “LA DIMORA DEGLI DEI” , martedì 7 giugno, ore 20.00 Villa Fondi

Si terrà martedì 7 giugno alle ore 20.00, nella splendida cornice di Villa Fondi De Sangro a Piano di Sorrento, la presentazione al pubblico de “La dimora degli dei” (Infinito Edizioni), il primo romanzo a cura di Martina Galletta, attrice di teatro e cinema.

Martina Galletta fa la sua comparsa sul grande schermo grazie a Roberta Torre, che la sceglie per il suo premiatissimo film I baci mai dati (2010) approdato al 67° Festival del Cinema di Venezia; nel 2020 Luca Manfredi la trasforma in Giulietta Masina, compagna del grande Federico Fellini, nel film Permette? Alberto Sordi.

L’evento è organizzato dall’ Ass. Culturale Archimede, con la collaborazione della locale sezione dell’UNITRE e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Piano di Sorrento. La presentazione, curata dal giornalista Biagio Verdicchio, sarà accompagnata dalle letture dell’attore partenopeo Marcello Romolo di alcuni brani significativi del libro.

In un lungo percorso tra teatro e cinema (Mario Morini, Giuseppe Tornatore, Peppe Barra, Vincenzo Salemme, Toni Servillo), Romolo è noto al grande pubblico per aver dato volto al confessore di Jude Law in The Young Pope prima e nei panni dell’ingenuo e poi inaspettatamente ambizioso Papa Francesco II in The New Pope, entrambi lavori del premio oscar Paolo Sorrentino.

Saranno presenti a Villa Fondi De Sangro esponenti dell’amministrazione comunale, con il vicesindaco e assessore alla Cultura Giovanni Iaccarino, il coordinatore UNITRE Lucio Esposito e la maestra pasticciera Maria Grazia Cocurullo – che per l’occasione realizzerà un momento “dolce” ispirato alle atmosfere trattate all’interno del romanzo.

Al termine dell’incontro, l’autrice incontrerà il pubblico per il firma copie del suo libro.

SINOSSI E BREVI CENNI BIOGRAFICI DELL’AUTRICE

Dicembre 1938: la Germania nazista ha da poco annesso l’Austria. Britta, giovane figlia di un ricco industriale austriaco, raggiunge un lussuoso albergo al confine tra Svizzera, Germania e Austria insieme al padre e al fidanzato, astro nascente del Partito nazionalsocialista. Sono diretti in Germania, dove il loro matrimonio è l’evento mondano più atteso del Reich. Britta vorrebbe un destino diverso da quello impostole dalla società e dalla famiglia. Una nevicata eccezionale costringerà gli ospiti a trattenersi nel resort. E, tra omicidi, furti, cene luculliane, autopsie, amori discutibili e continui colpi di scena, la luce sinistra del nazismo si avvicina sempre di più, proiettando la sua ombra sull’albergo e sui suoi ospiti e rivelandone la vera natura.

Martina Galletta (Milano), fin da bambina ha solo tre cose in testa: il Teatro, la Musica e la Scrittura. Riesce a coronare il suo sogno di fare l’attrice diplomandosi, ancora giovanissima, alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Da allora lavora nei più prestigiosi teatri italiani: dal Piccolo Teatro di Milano, al fianco di Giulia Lazzarini e Andrea Jonasson, al Teatro Argentina di Roma, dal Teatro Bellini di Napoli al Teatro dell’Elfo di Milano. Roberta Torre la sceglie per il suo premiatissimo film I baci mai dati, che sbarca al 67° Festival di Venezia; Luca Manfredi la trasforma in Giulietta Masina nel film Permette? Alberto Sordi. Anche la Musica accompagna il suo percorso: compone ed esegue la colonna sonora dello spettacolo Lezione da Sarah, dove recita al fianco di Galatea Ranzi. Canta e suona fisarmonica, sintetizzatore e pianoforte. Ha sempre amato scrivere poesie, racconti, copioni teatrali. Questo è il suo primo romanzo.