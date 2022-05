A Napoli le motoambulanze: l’idea anche per la Costiera Amalfitana. A Napoli hanno fatto la loro comparsa le moto-ambulanze infermieristiche, utili per muoversi velocemente ed arrivare prima sul luogo della segnalazione: insomma, il pronto soccorso si muove anche su due ruote. Si tratta di veri e propri mezzi aggiuntivi che andranno a potenziare la rete del soccorso di emergenza ed urgenza in Campania.

“Dal 15 maggio fino al 2 agosto, agli esigui mezzi di emergenza del 118 della Asl Napoli 1, si aggiungeranno 4 motoinfermieristiche in servizio h12 – ha rivelato l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate -. Il costo di tale operazione per l’Asl sarà di 202.790 euro. L’equipaggio delle moto sarà composto da autista soccorritore ed infermiere”.

Inoltre, a bordo ci sarà anche la figura di first responder, l’infermiere che può valutare i parametri vitali e somministrare la terapia su indicazione del medico di centrale operativa.

Si tratta sicuramente di una novità molto importante che permetterà un primo soccorso più rapido nel traffico cittadino di Napoli. Nonostante questo, però, l’associazione infermieri afferma che l’applicazione di queste unità è quasi inefficace in assenza di ambulanze non disponibili.

“L’utenza napoletana è pronta a vedersi arrivare al proprio domicilio una motoinfermieristica? Nel caso di codice di maggiore gravità non aumenta il rischio di aggressioni al personale su 2 ruote? Speriamo che la COT 118 di Napoli stili prontamente dei protocolli operativi che tutelino i CPS e non vengano buttati tra le fiamme di un sistema sanitario vicino al collasso! Cari colleghi infermieri – conclude l’associazione – pretendete i protocolli anche perché gli avvocati costano”.

Un’idea, quella della moto ambulanza, che potrebbe avere un ottimo riscontro favorevole anche in Costiera Amalfitana dove il traffico è da sempre stato un problema per i mezzi di soccorso.