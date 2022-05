A Massa Lubrense la Bandiera Blu numero 15! Bandiera Blu per la quindicesima volta. Il prestigioso riconoscimento della FEE, la Foundation for Environmental Education, sventola anche per il 2022 su Massa Lubrense.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, Bandiera Blu è consegnata alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Come negli ultimi anni, la cerimonia, organizzata dal presidente di FEE Italia Claudio Mazza, si è svolta attraverso una diretta facebook.

“ La Bandiera Blu anche quest’anno è una gioia per tutto il nostro comune, -sottolinea il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli- per di più è arrivata ad inizio di una stagione che sta facendo registrare numeri importanti in termini di presenze soprattutto dall’estero che ci fa ben sperare per la ripresa della nostra economia”.

Ha partecipato all’incontro in videoconferenza, l’assessore al turismo Giovanna Staiano la quale, ricevuto il riconoscimento ha dichiarato: “La Bandiera Blu 2022 è confermata per Massa Lubrense. Si tratta di un traguardo che viene raggiunto per la quindicesima volta e che deve essere motivo di orgoglio per tutti i massesi. Bandiera Blu è sinonimo di sostenibilità ambientale che, unita alle bellezze del nostro territorio, al grande spirito di accoglienza degli operatori turistici ed alla grande qualità dell’ offerta gastronomica formano un mix ideale per il turismo di Massa Lubrense”.