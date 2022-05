A Capri si registrano molti furti di biciclette. E’ caccia ai ladri

Ladri di biciclette a Capri? Purtroppo sull’isola tornano gli episodi di sottrazione di mezzi a due ruote sulla scia di quanto era già accaduto l’anno scorso. Ad essere prese di mira sono in particolare le bici elettriche che hanno ovviamente un valore di mercato più elevato. Alcuni dei furti, avvenuti sia a Capri che ad Anacapri, sono stati compiuti in zone centrali senza che nessuno se ne accorgesse.

Le biciclette, una volta sottratte, vengono quasi sicuramente trasportate sulla terraferma per essere modificate e rivendute alimentando il mercato della ricettazione. La dinamica fa, quindi, pensare all’esistenza di una vera e propria banda organizzata.

Risalire agli autori dei furti non è semplice ma si spera che le videocamere di sorveglianza possano aver ripreso i ladri durante l’azione in modo da poterli rintracciare.

Intanto non resta che mantenere alta l’attenzione in modo da evitare altri simili episodi.