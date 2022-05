È di Gragnano ed ha solo 9 anni la ballerina di latino americano che, domenica scorsa, si è laureata campionessa mondiale a Blackpool. Gaia di nome e di fatto, soprattutto quando balla, è la figlia di Antonella Villani e Romano Farriciello che l’hanno sostenuta in questa sua passione da quando, nel 2019 ha incominciato a muovere i primi passi nella danza. Nel 2021, poi, in pochi mesi Gaia è riuscita a vincere due medaglie di argento e tre di bronzo in 5 gare e da lì l’idea di partecipare alla competizione nel “tempio della danza”, che si trova nel Regno Unito dove, giudici importanti, analizzano ballerini provenienti da tutto il mondo. Una grande vittoria per Gaia, la sua famiglia e gli insegnanti della Starlight Academy che l’hanno guidata in questa avventura e una enorme soddisfazione dell’intera Gragnano, che ha mostrato la propria vicinanza in tutti i modi.