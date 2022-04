Yolanda Lynes, di origini amalfitane, al Comicon di Napoli: «Seguite la vostra passione». Yolanda Lynes, attrice, scrittrice e stuntwoman inglese, ma dalle origini italiane, e grande appassionata di arti marziali, ha preso parte alla 22esima edizione del Comicon. «Napoli mi piace molto. Questa è stata la mia prima volta al Comicon ma ho una grande famiglia italiana, sia a Napoli che a Cave de’ Tirreni ed Amalfi». ha raccontato l’attrice, in italiano. «Io amo Napoli» precisa l’attrice annunciando che domani sarà in giro per la Costiera insieme ai suoi fratelli, oggi presenti in sala.

Yolanda è conosciuta al grande pubblico soprattutto per aver preso parte al cast della pellicola Black Widow, prodotta da Marvel Studios, dove ha interpretato una vedova nera. Di recente, inoltre, ha partecipato ad alcune campagne live action per PlayStation

«Mi piacerebbe lavorare in un film drammatico, amo invece i film italiani. Mi piacerebbe in futuro poter lavorare in questo Paese dove ho parte della mia famiglia». La mia serie preferita italiana oggi?: “Adesso mi piace “L’amica geniale” di Elena Ferrante» ha detto la Lynes, venendo sommersa, letteralmente, dagli applausi.

Nel corso dell’incontro, i fan si sono concessi 10 minuti di “faccia a faccia” con la propria beniamina, chiedendogli tutte le loro curiosità. «I miei consigli – ha affermato – sono quelli di lavorare duro innanzitutto, non farsi scoraggiare dai rifiuti, avere passione e divertirsi nel fare questo lavoro ma, soprattutto, trattare questo lavoro come un business. Perché il mondo cinematografico è comunque un business». Ed alla fine, a margine dell’evento, è stata la stessa attrice ha chiedere un mega selfie con il suo pubblico napoletano.