Vietri sul mare truffatori ad Albori, presi dopo inseguimento sull’autostrada. Individuati altri due ladri

La frazione di Albori a Vietri sul mare in Costiera amalfitana puntata da due truffatori , sfruttando il fatto che il bel borgo della Costa d’ Amalfi è isolato, ma gli è andata alla fine male sabato sono stati beccati sull’autostrada A3 Napoli Salerno all’area di servizio “Alfaterna” a Nocera Superiore. Il trucco è sempre lo stesso il nipote che ha bisogno di soldi, e riesce sempre per la bontà dei nostri anziani

L’ultima vittima un’anziana residente ad Albori, dalla quale si erano fatti consegnare monili d’oro , la polizia municipale è riuscita ad intervenire , e dopo un inseguimento sono stati fermati e arrestati

I due truffatori, C.S., sessantenne pregiudicato di Casoria, e A.M., diciannovenne incensurato di Napoli, sono stati accompagnati presso gli uffici della Stazione di Vietri e denunciati. I preziosi sono stati restituiti per fortuna.

Altri due truffatori sono stati identificati e denunciati dalla Stazione dei carabinieri di Vietri Sul Mare, gli uomini dell’arma hanno individuato due sempre della provincia di Napoli F.C., cinquantatreenne napoletano, pregiudicato, avrebbe perpetrato una truffa ai danni di una settantunenne polacca, nel mese di gennaio, per 21.000 euro in contanti oltre all’oro.

S.P., trentasettenne napoletano, pregiudicato, avrebbe messo in atto una truffa ai danni di un’anziana vietrese a cui, sempre a gennaio, avrebbe sottratto, per quattro mila euro ed oro.

