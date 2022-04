Vietri sul Mare: precetto pasquale della Guardia di Finanza con il sindaco

Ieri mattina si è tenuta la messa del precetto pasquale della guardia di finanza con i comandi di Cava de’ Tirreni e Nocera che quest’anno hanno scelto Vietri Sul Mare, nella bellissima location dei salesiani, per celebrarla. Un ringraziamento a nome della cittadinanza vietrese per il lavoro svolto dalle fiamme gialle ed a tutte le forze armate che tutelano i cittadini – ha detto il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone.

Il precetto pasquale

Il precetto pasquale è l’obbligo che ha ogni cristiano di ricevere la comunione durante il tempo pasquale, che va propriamente dalla domenica di Pasqua a quella di Pentecoste, ma che può essere esteso in maniera diversa dai singoli ordinari diocesani. I precetti della Chiesa sono cinque: Udir la Messa tutte le domeniche e le altre feste comandate. Digiunare la Quaresima, le quattro tempora e le vigilie comandate; non mangiar carne nei giorni proibiti. Confessarsi almeno una volta l’anno, e comunicarsi alla Pasqua di Risurrezione, ciascuno alla propria parrocchia.

La Chiesa di Vietri sul Mare

La chiesa, in onore di Maria Ausiliatrice, fu aperta solennemente al pubblico il 26 ottobre del 1957, festa di Cristo re. Serviva prima da cappella uno squallido ed angusto camerone, insufficiente ad accogliere non solo i molti giovani del fiorente Oratorio, ma ancora di più i fedeli che vi accorrevano. I lavori della sua costruzione si svolsero grazie alla tenace volontà di don Giuseppe Villani, che intendeva creare un Santuario dell’Ausiliatrice in Italia Meridionale. L’edificio, con facciata a capanna ed interno a tre navate, è dotato di pavimento e di rivestimento marmoreo, dell’altare maggiore, donato dalla Duchessa, di un grande dipinto ad olio dell’immagine dell’Ausiliatrice, di vetrate artistiche colorate e di immagini in bassorilievi di legno.