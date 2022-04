Vietri sul Mare: il Comitato Civico Dragonea denuncia i rattoppi al posto dell’asfalto.

Foto 3 di 4







Rattoppi al posto dell’asfalto: la soluzione “pressapochista” e “creativa” per le vie di Dragonea. Basta prese in giro.

Tempistiche ignote e pressappochismo nelle azioni di rattoppo delle buche lungo le strade del nostro popoloso borgo, il tutto abbellito con fioriere di ceramica che possano distrarre dai problemi latenti manifestati da anni dai nostri cittadini. Questa è la dovuta considerazione che si merita una frazione così popolosa del comune di Vietri sul Mare?

Strade groviera, pericolose ed insicure da percorrere, questa la denuncia che ormai porta avanti da anni il nostro Comitato.

La manutenzione delle strade pubbliche della nostra frazione è sempre disattesa dopo che, in ogni campagna elettorale che si rispetti, c’è sempre chi, promette miracoli.

Noi ormai ci abbiamo fatto il callo e ai miracoli non crediamo più. Non accettiamo che un paese civile debba misurarsi con risorse sempre più risicate e che l’improvvisazione e i rattoppi debbano sopperire all’incapacità e all’inadeguatezza amministrativa, a tutti i livelli.

Sono trascorsi alcune settimane dalla nostra denuncia quando operai incaricati dal Comune hanno cominciato ad eseguire improbabili rattoppi qua e là lungo una parte di via Iaconti, nulla contro i volenterosi lavoratori che, evidentemente, eseguono gli ordini superiori, ma come si fa nel 2022 a rattoppare alla bell’e meglio una strada che anche un cecato, per usare un eufemismo, farebbe asfaltare tutta?! Un intervento quello degli addetti che al posto di buche creerà inevitabilmente degli avvallamenti e delle cunette, considerata la consistenza delle voragini e del manto di asfalto ormai deteriorato da anni. È allora vero che esistono cittadini di serie A e di serie B?

La situazione è allarmante un po’ in tutta la frazione, con strade ridotte a un colabrodo. E pensare che qui si concentra un buon 30% della popolazione dell’intero comune vietrese. Forse è una frazione posta più in alto, è meno visibile di Vietri capoluogo per questo viene da sempre considerata meno? Intanto qui le tasse le pagano i nostri cittadini e ci risulta assurdo pretendere quel minimo di manutenzione delle vie del nostro paese per evitare ancor conseguenze peggiori come incidenti o contenziosi con l’ente visto che i danneggiamenti delle vetture sono ormai all’ordine del giorno.

Non stiamo chiedendo la Luna, ma solo un po’ più di attenzione e di serietà per problematiche che riguardano davvero l’ordinaria amministrazione, tutto qui.

Ci attendiamo che l’assessore alla viabilità ci dia una risposta in tempi celeri, come “promesso”, considerate anche le precarie condizioni del tempo in questo inizio di primavera che porta ancora strascichi invernali che di certo non migliorano lo stato delle nostre strade.

La nostra attenzione al territorio è mossa al solo ed unico fine di dare eco alle necessità che la nostra gente richiede, ci teniamo a precisare questo concetto per quanti ancora non l’avessero compreso.

Un Diritto è un Diritto, non un Favore! La nostra dignità non si baratta, non è merce di scambio.

Un grazie a tutti i cittadini che si rendono sentinelle attive della nostra amata Dragonea e che “non voltano mai le spalle dall’altra parte”.

Grazie di cuore da tutti Noi.

Il Portavoce: Giorgio De Rosa