Vietri sul Mare ( Salerno ) . Dalla Costiera amalfitana il Comitato per Dragonea informa alle 18 circa

Segnaliamo un grave incidente sulla strada SP75 nei pressi dell’Hotel Paradiso tra Vietri e Raito, il traffico è interrotto a causa di un incidente ad un automezzo con Gru entrambi i sensi di marcia sono bloccati. La strada alternativa Avvocatella è letteralmente andata in tilt per il traffico e si segnala un grosso incolonnamento di auto. Confidiamo in un sblocco rapido della circolazione, nel frattempo vi preghiamo di diffondere la notizia ed avere prudenza alla guida. Grazie al nostro amico Bruno Mazzei per la tempestiva segnalazione.