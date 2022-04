Vietri sul mare , Costiera amalfitana ( Salerno ) . Benvenuta Emma Pellegrino . Oggi una bella notizia da scrivere per il collega giornalista Andrea Pellegrino per la gioia avuta per lui e Annarita Caramico con la nascita di Emma, la ha annunciata con un post .

Alle 9,16 di questa mattina è nata la nostra Emma! Benvenuta tra noi ❤️

Vi abbiamo fatto una sorpresa a tutti!

Un grazie, in particolare, per le cure e per la professionalità al dottore Mario Polichetti e all’intero reparto del Ruggi d’Aragona di Salerno