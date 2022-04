Vietri sul Mare: “Alfonso Gatto e la Costiera Amalfitana”, questa sera la lectio magistralis. “Alfonso Gatto e la Costiera Amalfitana”, lectio magistralis del prof. Francesco D’Episcopo, già docente di Letteratura italiana, Critica letteraria, e Letterature comparate presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II;

Questa sera, ore 18:30, presso l’oratorio dell’Arciconfraternita, via S. Giovanni 13, Vietri sul Mare (SA).

Presenta il giornalista Aniello Palumbo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Obbligo di mascherina e green pass. In collaborazione con la Proloco Vietri sul Mare.

La bianca colonnata che il maestrale

di rigoglio in rigoglio segue al vivo

della costa marina, in quel novale

di frescura e di colto, con l’abbrivo

d’un piacere insolente, è solo grazia

di lavoro, umiltà d’assetto antico.

Per gradini di roccia, in ogni vico

di strettura fiorita dove strazia

l’agave il ceppo e fila il lungo stelo

di meraviglia, vide chini il cielo

l’asino e l’uomo a stendere il palmento

di terra avara, a intepidire il vento.

Ora l’onesta e lucida struttura

della fatica sembra la natura

stessa che ride e dà giardino al pianto

La strada che da Vietri a Capodorso

a Minori, ad Amalfi sale e scende

verso il mare di Conca e di Furore

è strada di montagna: vi s’arrende

la luce che nel trarla dosso a dosso

ai suoi spicchi costrutti trova il fiore

del lastrico deserto, la ginestra.

E l’ombra passa a approfondire il verso

dei suoi displuvi, l’onda dei tornanti

alle case di vetta: una finestra

dai vetri d’alba s’apre per l’oriente

alla breve serale.

Calma fragranza, il sonno nel riverso

meriggio è già l’amore,

un frascheggio di pergole di scale

e di voci passanti,

il fumo di chi vive col suo niente

una giornata d’aria.