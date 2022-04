Vico Equense: stamattina l’incontro tra gli Assessori al Turismo della Penisola Sorrentina ed i rappresentanti della filiera.

Incontro con Agenzia Regionale del Turismo

Stamattina presso il Comune di Vico nell’ambito dei Confronti Periodici Mensili tra gli Assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina e i rappresentanti della filiera turistica locale è stato organizzato l’ incontro con il Direttore dell ‘Agenzia Regionale del Turismo Luigi Raia.

Si è discusso di marketing territoriale e di specifiche proposte per mettere in campo strumenti efficaci per promuovere l’ intero comprensorio.

Purtroppo al momento non esistono strumenti di marketing che promuovono la Penisola Sorrentina.

Questa mancanza ha determinato nel biennio del Covid il fallimento per il nostro territorio di una strategia finalizzata al Turismo di prossimità, obiettivo invece raggiunto in altre Regioni grazie a strumenti mirati.

Non si deve poi commettere l’errore di ritenere che la promozione sia ora inutile perché i turisti hanno ripreso a scegliere le nostre località per le loro vacanze

Un’efficace strategia di marketing è fondamentale per la destagionalizzazione, per mirare a un turismo di qualità, per accogliere al meglio i turisti.

È stato presentato al Direttore Raia il “Portale Dinamico Condiviso About Sorrento “, immediatamente operativo, strutturato sulla collaborazione tra amministrazioni ed operatori turistici.

Uno strumento concreto che può dare immediati e misurabili risultati.

Uno strumento che mantenendo l’identità dei singoli Comuni esalta l’intero comprensorio.

Uno strumento che può’ immediatamente mettere in rete gli strumenti di promozione individuali delle oltre 3000 strutture ricettive, moltiplicando esponenzialmente la promozione del territorio.

Il Direttore Luigi Raia ha apprezzato questo progetto condividendone finalità e metodo.

Inoltre il Direttore Raia ha evidenziato l’importanza di sottoscrivere una Convenzione tra l’Agenzia Regionale del Turismo e le 6 amministrazioni, Convenzione necessaria per rendere operativi una serie di iniziative e progetti.

Tutti i convenuti si sono impegnati a fare in modo, ognuno per il suo ruolo, che la Convenzione possa essere immediatamente sottoscritta e divenire operativa

Sarebbe la prima Convenzione sul Turismo tra Regione Campania e Penisola Sorrentina.

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Mario Colonna

Delegato Turismo Macroarea Aicast Penisola Sorrentina

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Vincenzo Ercolano

Presidente Confcommercio Sorrento

Nino Fiorentino

Associazione Guide Sorrento

Mauro Di Maio

Presidente Nazionale Chiavi d’Oro Faipa

Annamaria Staiano

Associazione Italiana Housekeeper

Alfredo Imparato

Confcommercio Massa