La vicenda storica ed umana di uno dei personaggio simbolo della nostra terra.Il Masaniello uomo e quello capitano del popolo, narrati attraverso musiche e versi in un recital per chitarra e voce di Rino Napolitano.

Venerdi’ 29 Aprile , ore 17,00 presso la sala A. Asturi di Vico Equense per godere di un’altra esaltante pagina di napoletanita’.

Tommaso Aniello d’Amalfi , in occasione del 402° anniversario dalla nascita un recital per chitarra e voce che ne ripercorre le gesta in versi e musica. Uomini ,storie ed aneddoti della prima grande rivolta popolare Europea durante la quale ancora una volta Napoli si rivelo’ riferimento ed esempio per posteri e coevi.