LNI Vico Equense

Domenica 10 aprile, Marina D’Equa sarà punto di arrivo della regata Capri/Aequa organizzata dal Yacht Club Capri e dalla LNI Vico Equense.

Si tratta di una regata velica facente parte del Campionato Primaverile “Vele di Levante” di cui fanno parte i Circoli velici del Golfo di Napoli. Manifestazione giunta alla sua XV edizione.

Questa regata ha un fascino particolare in quanto prevede un accoglienza a Capri dove per chi vuole sono disponibili ormeggi per i partecipanti che già dal giorno prima intendono pernottaresull’isola.

La partenza è prevista per le ore 12.00 da Capri per cui meteo permettendo si prevede l’arrivo nel primo pomeriggio.

Il punto di arrivo sarà visibile con una boa circolare di colore giallo posta all’incirca sotto Villetta Paradiso in modo da permettere, per chi volesse, una visione dall’alto.