Vico Equense-Positano: recinzioni sospette alla spiaggia di Tordigliano

La strada che porta alla spiaggia di Tordigliano, nei pressi di Positano e nel Comune di Vico Equense risulta sbarrata. Al momento non ci è pervenuto alcun atto delle istituzioni, ma la strada di pubblico uso non è accessibile. Giunti sul posto, abbiamo potuto notare una recinzione ben ancorata e saldata alla strada di accesso alla spiaggia con sopra affisso un cartello con la dicitura “pericolo caduta massi”. Una situazione paradossale di ogni punto di vista, dal momento in cui sono stati stanziati milioni e milioni di fondi dal governo per la messa in sicurezza di tali costoni rocciosi tramite il Pnrr. Ma la cosa più assurda non è questa, perché casi analoghi si ritrovano in altri paesi del nostro territorio; la vera assurdità sta nel fatto che l’avviso risulta essere a nome di una certa Positano Srl, e come ben sappiamo certi provvedimenti possono giungere soltanto dal Comune di competenza. Insomma, Piovono dubbi attorno a questa vicenda per la quale non ci risulta vi sia stata alcuna comunicazione da parte dell’istituzioni. Tordigliano è un angolo di paradiso a ridosso della costiera amalfitana, tra Positano e Vico Equense. È lasciato in balia di se stesso, in balia del dei vandali, in balia dei rifiuti che ogni anno vediamo accumulati sulla strada principale che collega la costa di Sorrento ad Amalfi, ma soprattutto in balia degli incidenti stradali che periodicamente si verificano in questo tratto.