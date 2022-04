Vico Equense / Piano di Sorrento, due anni fa la promessa dei due milioni di euro per Via Lavinola dalla Regione Campania di De Luca ed è tutto fermo

Vico Equense – Via Lavinola, la strada che collega la zona alta di Vico Equense con il Comune di Piano di Sorrento è stata al centro di un incontro con il Governatore della Regione Campania. Seduti intorno a uno stesso tavolo, oltre al Presidente Vincenzo De Luca, i Sindaci di Piano di Sorrento e Meta, Vincenzo Iaccarino e Giuseppe Tito e l’Assessore Gennaro Cinque da Vico Equense. La strada è stata interessata da una frana lo scorso 17 dicembre e i danni si sommano a quelli degli anni passati quando nessuno si è premurato di intervenire. Si tratta di un’arteria che rappresenta uno snodo di mobilità significativo tra i due comuni, sia per il traffico ordinario, sia in condizioni di emergenza, rappresentando una delle poche alternative allo stallo della statale Sorrentina 145. La strada, che rientra per gran parte nel territorio di Piano, è uno snodo viario decisivo per tanta parte dei residenti di Vico Equense, specie per quelli che abitano nella zona alta, dove si trovano tantissimi lavoratori impegnati nel settore alberghiero e dell’edilizia in costiera amalfitana e che utilizzano proprio via Lavinola per andare a lavoro. Dopo la chiusura il percorso per loro si è allungato di molto. Il Governatore della Campania ha compreso le difficoltà e ha chiesto un progetto per mettere in sicurezza la strada, assicurando uno stanziamento adeguato: 1 milione e 700mila euro. Il Comune di Vico Equense ha immediatamente approvato in Giunta il protocollo d’intesa con il Comune di Piano di Sorrento. Vico è capofila, e l’ufficio tecnico ha predisposto un progetto in grado di superare, in modo definitivo, i problemi presenti lungo la strada. Quindi, non si tratta di una soluzione tampone e provvisoria ma di una svolta per superare la situazione che ha portato nel 1996 il Comune di Piano di Sorrento a decretare con un’ordinanza la chiusura della strada che, poi, di fatto è stata sempre utilizzata.