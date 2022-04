Vico Equense, l’avvocato Benedetto Migliaccio vicesindaco e avvocato in ricorsi contro presunti abusi

Vico Equense ( Napoli ) . L’avvocato Benedetto Migliaccio vicesindaco e avvocato in ricorsi contro presunti abusi . Della vicenda se ne è occupato il giornalista Fabrizio Geremicca su Stylo 24 . Migliaccio è vicesindaco dal 23 novembre 2021, quando il primo cittadino Peppe Aiello, vincitore delle elezioni comunali in sella ad una coalizione di centro destra, ha nominato la giunta comunale. I privati che ha patrocinato in giudizio ricorrevano contro il silenzio della Soprintendenza sulla richiesta di rivedere in autotutela il diniego di licenza in sanatoria. Istanza del 15 luglio 2020. La sentenza del Consiglio di Stato, nella quale il vicesindaco compare come avvocato dei ricorrenti e che dà ragione alla Soprintendenza, è stata pubblicata il sei aprile, pochi giorni fa. Da qui le domande relative a profili di eventuale incompatibilità o, quantomeno, di opportunità del doppio ruolo di Migliaccio che sono infondate, Geremicca poi parla di altro ricorso ma tutto questo Migliaccio lo bolla come “maldicenze e speculazioni” , specificando che la causa è contro la Soprintendenza non contro il Comune, Geremica, come si può leggere nel suo articolo, parla più di inopportunità che della legittimità , che non è messa in discussione. In effetti sono tanti i professioni della classe forense in politica e tali problematiche sono molto comuni non solo in Campania.