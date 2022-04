Vico Equense: la cena di beneficenza per acquistare il libro di Pasqualino, affetto da una malattia rara. Da quando si sono conosciuti la loro vita non è più stata la stessa. Lui, Pasqualino, affetto da una malattia rara; loro, Elisa e Gerardo, patron di un meraviglioso hotel incastonato nella penisola sorrentina. Un’amicizia pura e profonda che ha spinto la conoscenza, il racconto della patologia e l’impegno oltre ogni barriera sociale e culturale, lì solo dove il sorriso di Pasqualino è in grado di trasportare chi gli è vicino.

Così, a cinque anni da quell’incontro Elisa e Gerardo hanno deciso di organizzare una cena di beneficenza per destinare il ricavato all’acquisto delle copie del libro scritto proprio da Pasqualino Esposito che nell’occasione oltre ad essere ospite d’eccezione presenterà il suo primo volume intitolato “Pasqualino. Il sorriso di una stella” (Pathos Edizioni).

L’appuntamento è per il 21 aprile 2022 presso il Grand Hotel Angiolieri di Vico Equense. Si tratterà di una serata eccezionale deliziata dai piatti di importanti chef quali Carmine Mazza del ristorante L’Accanto, Peppe Guida dell’Antica Osteria Nonna Rosa, il pizzaiolo Ferdinando Iazzetta di Saporì.

La cena è intitolata “Insieme possiamo – Il sorriso resta la medicina più forte che conosco”.

“Pasqualino. Il sorriso di una stella” racconta la storia di Pasqualino Esposito, ragazzo napoletano che vive a letto dall’età di due anni, costretto a stare disteso. Ha trascorso quasi tutta la sua esistenza, specie nei primi anni dopo la diagnosi, tra casa e ospedale ma ha sempre affrontato le difficoltà con grande tenacia e voglia di vivere non rinunciando a niente o quasi. Ogni difficoltà per lui è stata una sfida, un combattimento da affrontare a testa alta con la volontà di vincerla, dimostrando in questo, un vero spirito da guerriero. Pasqualino non si arrende mai e ha affrontato le giornate con il sorriso e la capacità di resistenza che pochi hanno dimostrato di avere.