Vico Equense, incidente in galleria. Tre auto coinvolte, percorsi alternativi per chi viene da Sorrento. Massa Lubrense aperta Via Partenope

Vico Equense, incidente in galleria. Tre auto coinvolte, percorsi alternative per chi viene da Sorrento Attenzione dunque per l’incidente galleria santa Maria di POZZANO lato direzione Sorrento –

Cominciamo la nostra giornata e settimana con le notizie di Positanonews sulla viabilità in Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana tornate oramai all’epoca pre Covid .

Sono Tre le auto coinvolte, per napoli poco traffico, per Sorrento già quasi coda di un chilometro. Consigliamo il percorso alternativo interno a Vico Equense, che si sta già congestionando.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina . Considerando i tempi tecnici per la rimozione con il carro attrezzi consigliamo di evitare la galleria almeno fino alle 11

Non solo l’incidente problemi per la viabilità in Penisola sorrentina a causa di lavori in corso e Costiera amalfitana ad Amalfi ancora chiuso il parcheggio Luna Rossa

Ci sono altri problemi per la viabilità ed il traffico che continua ad aumentare , ricordiamo il semaforo per lavori a Sant’Agnello, un semaforo verso Sant’Agata.

Aperta invece la strada per Massa Lubrense “A causa delle condizioni meteo il cantiere di via Partenope lunedì 4 aprile resterà chiuso pertanto la strada sarà aperta al traffico veicolare”.

Lo rende noto l’amministrazione comunale di Massa Lubrense attraverso la propria pagina Facebook. Già da mercoledì della scorsa settimana i lavori sono sospesi a causa del cattivo tempo. Da oggi si contava di riprendere le attività, ma il meteo incerto ha spinto ad un nuovo rinvio.

Costiera amalfitana traffico al centro di Positano e al bivio di Castiglione di Ravello, mentre Amalfi ha problemi di parcheggio per il sequestro di Luna Rossa.

Buon lunedì