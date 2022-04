Vico Equense, inaugurato il presidio della polizia municipale a Moiano “Una risposta alla richiesta di presenza sul territorio” ha detto il sindaco Peppe Aiello inaugurato nel pomeriggio di ieri il nuovo presidio distaccato della Polizia Municipale a Moiano.

Un presidio importante che ha come obiettivo primario quello di rinforzare la presenza delle Forze dell’Ordine nelle aree più distanti dal centro cittadino.

Una risposta concreta voluta dal sindaco Peppe Aiello per rispondere alle esigenze, più volte manifestate dalla popolazione, di una maggiore presenza sul territorio delle Istituzioni, scoraggiando ogni fenomeno di degrado sociale e di minaccia alla sicurezza urbana.

In compagnia di don Maurizio che ha benedetto il nuovo presidio della Polizia Municipale, degli agenti, del corpo di Protezione Civile e dei consiglieri comunali, è stato effettuato un simbolico taglio del nastro.