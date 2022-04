Vico Equense, il sub morto per l’immersione al Banco di Santa Croce era Claudio Botticella. Partita inchiesta

Vico Equense ( Napoli ) Il sub morto per l’immersione al Banco di Santa Croce era Claudio Botticella Claudio Botticella. Il settantenne originario di Foggia, esperto subacqueo, aveva fatto una immersione con una società di Castellammare di Stabia dal lido Bikini per il Banco di Santa Croce con altri amici . Purtroppo un malore improvviso gli è stato fatale, immediati i soccorsi del 118 di Sorrento, ma non c’è stato nulla da fare. E’ la prima vittima dopo la fine del lockdown per la pandemia da Covid e la ripresa del turismo. Si ripetono i soliti problemi in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, fa cui anche la mancanza di una camera iperbarica. Non sappiamo molto della vicenda, ma se ci sono dei casi per cui ci si può salvare la vita è importante essere attrezzati in tal senso . Intanto è partita un’inchiesta da parte della Procura di Torre Annunziata .