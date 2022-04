Vico Equense: di nuovo vandalizzata la Madonnina della strada per monte Faito. La Madonnina in gesso bianco lungo la strada che da Vico Equense raggiunge la cima di Monte Faito, già presa in passato di mira dai vandali, ha subito un nuovo danno.

Quasi completamente distrutta – le mani sono state staccate di netto – si punta adesso a rimetterla in sesto in tempi rapidi ed a garantire che non venga fatta oggetto di altri vandalismi.

Le foto stanno facendo il giro del web provocando indignazione tra gli abitanti della zona e non solo.