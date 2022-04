Vico Equense Cattedrale . Concerto di Ilaria Potassini e Roberto Terenzio

Sabato 23 aprile 2022 ore 20.30 nella Cattedrale di Vico Equense , Ilaria Potassini voce e Roberto Tarenzi pianista in concerto.

La serata è dedicata alo compianto Eugenio Coppola partigiano in Piemonte.

dal post di Beniamino Cuomo:

Sabato 23 aprile Pilar Patassini e Roberto Tarenzi si esibiranno alle 20,30 e non alle 20,00….Sarà per noi anche l occasione per parlare di Eugenio Coppola al quale crediamo debba essere intitolata una piazza,una strada,un parco giochi…Grande attesa anche per l inedita serata del 24,con un programma del tutto originale, organizzata a beneficio delle famiglie ucraine ospitate a Vico Equense. Diffondete e venite ( con mascherina FPP2)