Vico Equense/Castellammare di Stabia: treno fermo per mezz’ora in galleria. Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 21 aprile 2022, un treno della Circumvesuviana, colmo di pendolari, studenti e turisti, è rimasto bloccato nella galleria tra Castellammare di Stabia e Vico Equense per ben mezz’ora. Il treno, che avrebbe dovuto raggiungere la fermata di Vico Equense alle 14.11 è invece giunto a destinazione alle 14.45.

I passeggeri sono rimasti fermi nel tunnel di Pozzano per un tempo interminabile e senza che dall’Eav arrivassero informazioni o spiegazioni di quanto stava accadendo. Soltanto successivamente si è scoperto che a provocare il disservizio è stato un guasto nei cambi della stazione di Pozzano, risolto dopo un intervento manuale sul posto.