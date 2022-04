Vico Equense/Castellammare di Stabia: oggi più corse della funivia del Faito. Stanno tornando i turisti e anche il monte Faito sta vivendo un momento d’oro: già nelle feste di Pasqua e Pasquetta, infatti, sono stati in migliaia i turisti ad aver invaso la montagna, per trascorrere momenti di quiete e di relax immersi nel verde. In tanti, per raggiungere la cima del Faito, hanno utilizzato la funivia, che parte dalla stazione della Circumvesuviana di Castellammare di Stabia.

Per oggi, lunedì 25 aprile 2022, si prevede un’affluenza da record. Per questo, l’Eav ha deciso di prolungare l’orario di esercizio dell’impianto garantendo un numero maggiore di corse nel tardo pomeriggio. “Visto il numero di viaggiatori registrato nelle festività pasquali e l’affluenza di turisti prevista in occasione del weekend “lungo” della festa della Liberazione – spiegano dalla holding regionale dei trasporti – la funivia il 25 aprile prolunga il suo orario fino alle 18.30 con le seguenti corse: 17:20 – 17:40 – 18 – 18:20 – 18:30”.