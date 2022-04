Vico Equense, arriva la Pasqua: ecco il segreto del casatiello di Gennarino Esposito

Il casatiello è il rustico tipico di una tradizione insormontabile per la provincia di Napoli. Come ogni anno le panetterie della Penisola Sorrentina diffondono nell’aria il profumo inconfondibile di pane, salumi e formaggi uniti in un mix di gusto unico. La tradizione è molto sentita anche a Vico Equense, dove uno dei massimi esponenti della cucina vicana e italiana ha condiviso con i suoi lettori la ricetta del casatiello: si tratta dello Chef Generino Esposito. Per la colazione di Pasqua, sì tante dolcezze ma anche gustose ricette salate – Come molti di voi mi hanno suggerito e come tradizione napoletana comanda. Per una mattina ricca di ogni bontà, non può mancare il Casatiello! Lo pensate anche voi? È una delle ricette più amate, non solo in Campania ma in tutto lo stivale. Difficile resistere al suo impasto, soffice dentro e con una crosta croccante all’esterno. A base di ingredienti genuini come farina, acqua, uova, sugna e pepe e da un cuore di ripieno ricco di formaggi e salumi di ottima qualità. Il segreto del nostro Casatiello sta proprio nel valorizzare la semplicità di ogni singolo elemento per offrire ad ogni morso piacevoli sorprese, proprio come Pasqua! Ottimo per la colazione pasquale, ma anche per il pranzo o da portare con sé per le gite nel giorno di Pasquetta, insomma ogni scusa è buona per mangiare il Casatiello!