Vico Equense. Approvato l’Avviso Pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la nomina dei componenti della Commissione Pari Opportunità

La Città di Vico Equense ha approvato l’avviso pubblico per acquisire le manifestazioni d’interesse al fine di nominare i componenti della Commissione Pari Opportunità. L’organo occupa un ruolo fondamentale come strumento consultivo e di proposta, soprattutto nei confronti delle fasce deboli della cittadinanza.

La Commissione avrà durata pari al mandato elettivo del Sindaco. I suoi componenti saranno scelti tra coloro i quali si sono proposti con l’Avviso Pubblico e abbiano riconosciute competenze in campo giuridico, economico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, del territorio e dell’ambiente, nonché in ulteriori ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione stessa.

“L’obiettivo della commissione è quello di promuovere la cultura del rispetto delle persone di ogni colore, appartenenza, età, genere, orientamento sessuale – ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello -, attraverso un programma di sostenimento verso la cultura dei diritti umani, della non violenza, della tolleranza, del rispetto delle differenze e della legalità. Così si può affermare la cultura della prevenzione, la lotta a soprusi e disuguaglianze inaccettabili, e contro ogni forma di discriminazione”.

Si invitano i cittadini interessati a far pervenire l’istanza per la propria candidatura entro il giorno 22 aprile 2022 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vico Equense alla via L. De Feo – Nuova Casa Comunale anche a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunevicoequense.it.

Il modello di partecipazione potrà essere scaricato dal sito istituzionale dell’Ente nella sezione Avvisi o, eventualmente ritirato presso l’Ufficio Politiche Sociali della Nuova Casa Comunale. Per ulteriori informazioni è possibile riferirsi al Responsabile del Procedimento dott.ssa Vanacore Carmela (tel. 081.801.93.35).