Viabilità . Vico Equense camion fermo in galleria caos al centro, Sorrento code da Sant’Agnello per il semaforo. Come ogni mattina Positanonews , passata l’emergenza Covid, fornisce le notizie sulla viabilità e il traffico . In particolare questa mattina ci segnalano un camion fermo in galleria verso le 8 ( quindi presumiamo che fra un paio d’ore la questione sarà risolta) , si consiglia il percorso alternativo per il centro per chi proviene da Castellammare di Stabia da e per l’autostrada A3 Napoli – Salerno. Il centro di Vico è , come al solito, nel caos fra camion e altro. Ricordiamo che per lavori sul Corso Italia dopo Sant’Agnello c’è il semaforo e quindi rallentamenti, inoltre dovrebbe ( il condizionale è d’obbligo visto i provvedimenti a singhiozzo) essere chiusa Via Partenope . Per Massa Lubrense consigliamo il percorso alternativo di Sant’Agata , quindi dai Colli di San Pietro bivio per Positano.