Viabilità a Positano per Pasqua: da domani ausiliari del traffico

L’arrivo dell’estate è ancora lontano, ma la città di Positano già lavora alla gestione della viabilità come avveniva nel periodo pre-covid. Un campanello d’allarme che, per quanto disastroso, fa ben sperare per la ripresa del paese della costiera amalfitana. Dal momento in cui si sono allentate le restrizioni anti covid 19 in tutta Italia, la città verticale è stata inondata di turisti e bus dei vacanzieri che finalmente possono godersi un po’ di sole a Positano per la prima tintarella del 2022. Intanto l’amministrazione si adopera per la gestione di una Settimana Santa per la quale si prevede un caos inaudito: sono in arrivo, già da domani, gli ausiliari del traffico a Positano. Un lavoro fortemente voluto dall’amministrazione, portato a termine dell’assessore Raffaele Guarracino. L’assunzione stagionale di qualsiasi figura adatta a gestire il traffico nelle tortuose strade della città verticale. Il corpo di Polizia Municipale è stato già impegnato ultimamente – ieri con un posto di blocco istituito dal comandante Sergio Ponticorvo – e sarà ancora messo all’opera nei giorni di fuoco della Settimana Santa, con controlli a tappeto. Tra le centinaia di persone controllate, anche un Ncc di Sorrento (notizia a fondo articolo).