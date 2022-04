Venti giovani danno vita al Rotaract Club Napoli Angioino

Il Presidente del Rotary Club Napoli Angioino Emanuele Antonio Natale, di concerto con i soci Misha Falconio e Fabio De Angelis, ha promosso e favorito la nascita del Rotaract Club Napoli Angioino. Francesca Paone, prima Presidente del Club, ha ricevuto la Charta Costitutiva dalle mani del Governatore del Distretto 2101 Costantino Astarita, alla presenza di tutti e venti i giovani soci fondatori ai quali è stato appuntato sull’abito il distintivo del Rotaract.

«Una nascita è sempre un evento bellissimo, soprattutto in momenti di difficoltà come questi segnati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, pertanto la nascita di questo Rotaract ci riempie di orgoglio e di soddisfazione – ha dichiarato Costantino Astarita – voi rappresentate il futuro, ma siete anche il nostro presente» ha proseguito il Governatore rivolgendosi ai giovani costituenti del Rotaract Club Napoli Angioino, oltre a complimentarsi con Emanuele Antonio Natale per aver caratterizzato significativamente la presidenza del Rotary Club Napoli Angioino assurto a padrino. Alla cerimonia, svoltasi sulla terrazza di una splendida location a San Martino al Vomero, hanno preso parte numerose autorità Rotariane, a testimonianza dell’importanza dell’evento. Fra di esse Massimo Franco PDG e attuale Presidente della Commissione Distrettuale Azione Nuove Generazioni, Alessandro Castagnaro, Governatore Eletto per l’a.r. 2022-2023, Antonio Ruocco Segretario Distrettuale, Renato Colucci Prefetto Distrettuale, Attilio Leonardo Presidente Commissione Distrettuale Rapporti con il Rotaract, Daniela Gravino Assistente del Governatore per l’area Neapolis 2, i Presidenti Giovanni Montecatino R.C. Napoli Castel dell’Ovo e coordinatore Gruppo Partenopeo, Ludovica Azzariti Fumaroli R.C. Parthenope, Stefano Ducceschi R.C. Ulisse 2101, Domenico Piccirillo RDD, Valeria Molli RDD eletto, Erica Archivolti Presidente eletta R.C. Napoli Castel Sant’Elmo.

La serata è stata anche l’occasione per la consegna della Paul Harris, prestigiosa onorificenza rotariana, a Misha Falconio, da parte del PDG Massimo Franco, per l’impegno profuso, come Presidente del Rotary Club Napoli Angioino a.r. 2020- 2021, nell’affrontare e superare le tante difficoltà scaturite dalla pandemia Covid-19.