La Settimana Santa prosegue con uno dei giorni più significativi del periodo pasquale: il Venerdì Santo. Positano ha preparato a lungo nei giorni scorsi le celebrazioni per uno dei giorni più attesi per le celebrazioni religiose in costiera amalfitana e Penisola Sorrentina: la Via Crucis. La città verticale ha cominciato la Via Crucis alcuni istanti fa, coinvolgendo grandi e piccini. Ma perché si porta avanti questa tradizione?

Il significato

Tale rito ha radici molto profonde. E attraversa il tempo. La Via Crucis è un rito che intreccia Parola di Dio, storia e preghiera. Richiama l’ultimo tratto del cammino percorso da Gesù durante la sua vita terrena: da quando egli e i suoi discepoli, dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli ulivi fino a quando il Signore fu condotto al luogo del Golgota, fu crocifisso e sepolto in un sepolcro nuovo, scavato nella roccia di un giardino vicino.

Le 14 stazioni