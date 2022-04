Una domenica di pane amore e fantasia con il gruppo azzurro “Quelli che il calcio”

Altro Calcio Ciao Roberta & co

A tutti gli amici azzurri nel mondo.

Oggi una riflessione breve perché spero che saranno innalzate le palme dell’amore non solo per il rispetto delle tradizioni ma che sia anche un segno di rispetto nei confronti di tutte le donne. L’ulivo simbolo di fratellanza e armonia tra le persone la comunità e i popoli. Noi azzurri in campo e in tribuna e nello stadio offriamo un ulivo di pace e di rispetto degli avversari ma con lo spirito giusto. La concentrazione verso la conquista della vittoria rispettando le regole per un risultato di prestigio. La squadra con il lavoro, l’impegno, il sacrificio e la durezza degli allenamenti, ha acquisito consapevolezza di essere squadra forte e temibile. Lorenzo Insigne & co. sanno come cercare la vittoria che ci deve fare dimenticare la tristezza dell’albergo fiorentino epoca Sarri.

Il nostro mister ha messo impegno professionalità, comunicazione e la faccia, come timbro di fabbrica per portare fino ad oggi questa squadra a competere per un titolo possibile.

Quale ?

Pane amore e fantasia ricordando il film goliardico di De Sica e di Sofia Loren.

Noi con il sorriso la musica la forza dei tifosi, anime in pena per un goal e un risultato positivo, cerchiamo nella bellezza e nella comunicazione goliardica un traguardo di prestigio. Con la forza atletica, sapienza tecnica tattica e con l’espressione del gioco del calcio più onesto, la ricchezza dello spirito vincente vogliamo dimostrare di essere una sola anima. Un insieme d’amore con la forza di un popolo, l’arte calcistica della squadra e la fantasia dei tifosi alla conquista di un prestigio internazionale da primi in classifica.