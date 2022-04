Un pari per il Sorrento Juniores che resta ancora in vetta alla classifica. Il Sorrento Juniores torna in campo, per la 20esima giornata di campionato, per affrontare il Nola. Mister Russo in conferenza ha affermato di puntare alla vittoria, ma alla fine è arrivato un pari. Al gol di Boiano risponde Papa, ma a due giornate dalla fine del campionato, nonostante il terzo pareggio interno, i rossoneri sono in vetta alla classifica a 44 punti, ben tre sopra il Francavilla.