Turismo, Rescigno (FDI): Regione Campania faccia luce su turisti lasciati a piedi a Positano.

“La Campania non può permettersi queste figuracce in una fase di ripartenza. L’assessore al Turismo Felice Casucci faccia piena luce sull’episodio avvenuto a Positano, nel week end di Pasqua, dove alcuni turisti sarebbero stati fatti scendere da taxi e pulmini e costretti a raggiungere a piedi, con tanto di bagagli al seguito, i rispettivi hotel a causa del mancato pagamento di una tassa di 5 euro che i professionisti del trasporto pubblico devono al comune di Positano per transitare sulla Statale 163. La Campania merita di finire sui media nazionali per le sue bellezze non certo per questi incidenti che danneggiano il nostro brand”.

Lo afferma in una nota Carmela Rescigno, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e componente della commissione Turismo della Regione Campania.