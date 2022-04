Turismo a Sorrento, Gino Acampora: “Stagione buona. Traffico e controlli da risolvere”

La stagione si presenta buona, prima dell’ inizio della guerra era eccellente, poi c’è stato un grosso rallentamento nelle prenotazioni ma per fortuna poche cancellazioni. Parole di Gino Acampora, uno degli imprenditori turistici più noti a Sorrento, che più volte ha rappresentato la sua categoria in Penisola Sorrentina. Gino racconta a Positanonews di una stagione turistica tutt’altro che deludente, anche se segnata dalle conseguenze dei conflitti tra Russia e Ucraina.

Importante il ritorno degli inglesi

Aspetto importante è il ritorno dei mercati esteri, inglese principalmente, L’ Aeroporto dì Napoli ha riattivato i tanti voli diretti dall’ estero, dagli inizi dì maggio anche il volo diretto da New York.

Il meteo ha un ruolo fondamentale

Fondamentale è anche la ripresa del mercato congressuale che ha una valenza significativa per la nostra città. Pasqua è buona ma c’è ancora disponibilità, si aspetta il last minute ma un ruolo importante lo avrà il meteo, se bel tempo, ci saranno molte prenotazioni last minute.

Traffico e controlli: problema da risolvere

Bisogna però risolvere il grosso problema del traffico, c’è’ bisogno con urgenza dì un piano traffico comprensoriale da Vico a Massalubrense. Altra problematica da affrontare è il controllo serale della città che, spesso diventa terra di nessuno, con tanta confusione, auto parcheggiate dappertutto, senza regole e senza controlli.