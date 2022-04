Tramonti, sigilli a due fabbricati abusivi. Denunciato un residente della costiera amalfitana

A Tramonti nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Moreno Mauro Salsano, durante un servizio di controllo per la prevenzione e tutela del territorio, hanno scoperto due fabbricati della grandezza di circa 200 metri quadri ed altri annessi al suolo comunale. Ai due fabbricati sono stati posti i sigilli in quanto risultati abusivi poiché privi dei necessari titoli autorizzativi.

L’operazione ha portato alla denuncia di una persona residente in costiera amalfitana, che dovrà rispondere del reato di abusivismo edilizio.