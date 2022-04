Tramonti, Pietro Giordano primo alla I^ Coppa Campana di rally. Pietro Belfiore Giordano di Tramonti, in Costiera Amalfitana, si è classificato in prima posizione nella Gr. 5 700 alla I^ Coppa Campana a Battipaglia.

Lo scorso fine settimana, i piloti con tessera ACI e licenza sportiva presso l’ACI Salerno hanno brillato sia in pista che nei rally.

Il primo grande risultato “targato” Salerno è quello di Sabatino Di Mare; il driver di Sala Consilina, con la Cupra elaborata da DMP ottiene, a Monza, il successo nella gara del TCR Italy DSG accumulando preziosi secondi e conquistando in maniera eccellente la leadership.

Sempre nel week end monzese Danny Molinaro ha debuttato nel BMW M2 Cs Racing Cup Italia, la serie monomarca delle vetture tedesche spinte da motore da quasi 3000 cc e capaci di erogare fino a 400 Cv. Una gara d’apprendistato per il campione Italiano Sport prototipi in carica, che ha mostrato grande maturità e duttilità di guida, disputando due corse in netta progressione, alla sua prima volta sulla M2 bavarese con cui ha completato la top ten in entrambe le gare.

Ottimi successi, come detto, anche per i piloti che hanno gareggiato alla I^ Coppa Campana a Battipaglia. Sulle bicilindriche sono ottime le prestazioni di Pietro Belfiore Giordano e Paola Cuomo che si posizionano rispettivamente 1° e 2° nella Gr. 5 700.

Primato di classe sul Circuito di Sele per Nicola Gallina che sale sul gradino più alto del podio nella classe S6 e si posiziona al terzo posto nella Classifica Assoluta Turismo.

Ancora a Battipaglia eccellente gara per Giuseppe Margarella che conquista la classe E1>3000 e si inserisce immediatamente sotto il podio, in quarta posizione, nella Classifica Assoluta Turismo.

Esaltano, con le loro brillanti prestazioni, l’Automobile Club Salerno anche i due driver della N 1600 impegnati presso il Circuito del Sele alla I Coppa Campana; sono Mauro Paolillo e Domenico Russo, che si posizionano rispettivamente al 2° e 3° posto nella loro classe.

Conclude la rosa dei piloti con licenza Aci Sport presso Aci Salerno, Michele Sessa che a Battipaglia alla vittoria di classe in E2SC 1000 aggiunge il terzo posto in Classifica Assoluta Formula.