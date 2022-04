Tramonti, medico di base usufruisce da tempo dei locali della Guardia Medica precludendo l’utilizzo agli altri dottori

Tramonti. Davvero inquietante quanto sta accadendo nella cittadina della costiera amalfitana dove un medico di base sta usufruendo da tempo in maniera esclusiva dei locali della Guardia Medica siti nella frazione di Campinola precludendo, in tal modo, l’utilizzo degli stessi da parte di altri specialisti. Si tratta di locali di proprietà comunale che sono stati dati in gestione all’ASL e che dovrebbero essere a disposizione di diversi medici operanti sul territorio. In realtà sono stati “monopolizzati” da un unico dottore di Medicina Generale che, nonostante ripetuti avvisi e comunicazioni da parte del Direttore Sanitario e del sindaco, continua ad utilizzare lo studio in maniera totalitaria ed esclusiva.

Ovviamente dovrebbero essere il primo cittadino e l’ASL ad intervenire in maniera ferma e decisa al fine di ripristinare una turnazione nell’utilizzo dei locali della Guardia Medica che non possono essere trasformati in una sorta di studio privato a beneficio di un unico specialista. Questa situazione sta creando notevoli disagi al punto che alcuni medici di base, non avendo la possibilità di utilizzare i locali in questione, si sono visti costretti a non poter seguire i pazienti di Tramonti con un danno enorme sulla popolazione ed una compromissione del diritto dei cittadini all’assistenza sanitaria.